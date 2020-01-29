Минздрав: У прибывших из Китая азербайджанских студентов коронавирус не обнаружен

Признаки коронавируса у эвакуированных из Ухани четверых азербайджанских студентов не обнаружены. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе Минздрава.

Согласно информации, прибывшая в Баку группа студентов из Ухани прошла медицинское обследование в специальном выделенном медицинском учреждении после проверки на контрольно-пропускных пунктах. По словам врачей, ни у одного из студентов не было обнаружено симптомов коронавируса.

По окончании периода карантина студенты будут отправлены домой.

В заявлении также отмечается, что, согласно данным бакинского офиса ВОЗ, Минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию в Азербайджане, зараженных коронавирусом в стране не выявлено.