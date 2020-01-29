Пресс-служба Генпрокуратуры лучшая в стране

2019 год запомнился многими событиями в общественной, политической, экономической и других сферах Азербайджана. Представители медиа для доведения этих событий до сведения широкой общественности сотрудничали с пресс-службами государственных структур.

Портал Milli.az для того, чтобы выяснить, пресс-служба какого государственного органа действовала наиболее оперативно и четко, провел опрос среди сотрудников ведущих СМИ Азербайджана. По итогам опроса было установлено, что наиболее тесно и на высоком уровне с представителями СМИ страны сотрудничала пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана во главе с Эльдаром Султановым.

Журналисты отметили, что взаимодействие пресс-службы Генпрокуратуры с медиа можно ставить в пример пресс-службам других госорганов. Особо было отмечено то, что глава пресс-службы Эльдар Султанов действует оперативно, очень быстро и четко дает информацию по интересующим СМИ или же резонансным событиям. Было подчеркнуто, что глава пресс-службы Генпрокуратуры очень внимательно относится к запросам прессы и никогда их не игнорирует.