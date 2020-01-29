Уже не первый год Фарид Алиев возглавляет юридическую практику одной из ведущих казахстанских юридических фирм ALC Attorneys.

Парламент Казахстана привлекает юриста-международника из Азербайджана Фарида Алиева в качестве эксперта. Фарид Алиев родился в Баку в 1984 году. С отличием окончив в 2002 году факультет международного права и международных отношений Бакинского государственного Университета и получив степень магистра международного права, стал делать карьеру в Казахстане и уже десять лет живет и работает этой стране.

А в 2018-м благодаря своим профессиональным знаниям он снискал среди коллег такое уважение, что стал одним из руководителей Палаты гражданских юристов Казахстана. Таким образом, молодой юрист окунулся и в активную общественную деятельность. Во многом благодаря его усилиям в нескольких городах страны были открыты пункты по оказанию бесплатной юридической помощи - pro bono.

Уже несколько лет юрист из Азербайджана ведет и преподавательскую деятельность в ведущих вузах Казахстана, обучая казахстанских студентов специфике юридического консалтинга, сравнительного конституционного права, международного права.

А совместно с видными представителями казахстанской академической среды Фарид Алиев стал одним из учредителей элитной Школы права «Iustus» в Алматы, которая реализует идею классического юридического образования для наиболее одаренных студентов. В школе всего пять профессоров, и один из них - наш земляк Фарид Алиев.

С недавних пор на нашего земляка обратили внимание в парламенте страны. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Казахстана привлек его в качестве эксперта в рабочую группу по разработке дополнений и изменений в некоторые законодательные акты.

В конце прошлого года Фарид Алиев уже выступал перед парламентариями со своим анализом намеченной в Казахстане правовой реформе. Доклад оказался столь юридически обоснованным, что получил только положительные отзывы и поддержку депутатов. На заседании законодательного органа страны присутствовало руководство Министерства юстиции, Верховного Суда, Прокуратуры страны, Республиканской коллегии адвокатов, Нотариальной палаты, Палаты судебных исполнителей и другие высшие должностные лица страны. Их общим решением стало привлечение и впредь к участию в разработке законодательных актов по важным для страны направлениям законотворческой деятельности в качестве эксперта Фарида Алиева, продемонстрировавшего глубокие знания юриспруденции, умение юридически обосновать положения правовых документов.