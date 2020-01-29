Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.

Заболевание было подтверждено у двух китайских туристов в Риме. В связи с произошедшим министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца также отдал распоряжение о приостановке авиасообщения с Китаем.

На меры профилактики выделено 5 млн евро. Чиновники также планируют ввести определенные дополнительные ограничения, которые уже вводились в 2003 году в связи с распространением атипичной пневмонии SARS.