Франция направит военные корабли против Турции

Как сообщает турецкий телеканал Odatv, проводимые Турцией разведочные бурения в этом регионе моря и заключенное с ливийским правительством соглашение о морской юрисдикции, усилили напряженность между Анкарой и Афинами. На этом фоне Мицотакис назвал решение Франции направить корабли своего ВМФ в этот регионе «гарантией мира».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приветствовал предложение Франции отправить военные корабли в поддержку Греции, чтобы заставить Турцию уйти из Восточного Средиземноморья.

Выступая после прошедших в Елисейском дворце переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, греческий премьер заявил, что Греция и Франция ищут новое стратегическое оборонное пространство. «Единственный способ положить конец разногласиям в Восточном Средиземноморье - это соблюдение международного права», - подчеркнул он.

А Макрон еще раз подтвердил поддержку Греции и грекам-киприотам со стороны Франции и ЕС, обвинив Турцию в «подстрекательстве и несправедливом вмешательстве».

Французский президент пообещал, что между Францией и Грецией будет создано стратегическое сотрудничество в области безопасности, и в ближайшие недели станут известны контуры этого сотрудничества. «Французский флот увеличит свое присутствие на востоке Средиземного моря для обеспечения безопасности в стратегическом для Европы регионе», - предупредил Макрон.