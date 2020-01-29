У китайского студента в Баку обнаружили грипп

У китайского студента, вернувшегося в Баку после недельного пребывания на родине, были выявлены признаки гриппа. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.

Согласно информации, студент, получающий образование в одном из бакинских вузов, обратился в Клинический медицинский центр №1 с респираторной инфекцией. Молодому человеку была оказана необходимая помощь. Анализы пациента были отправлены в лабораторию. Результат оказался отрицательным.

По словам гендиректора больницы Адалата Дадашева, пациент находится в хорошем состоянии, в ближайшее время его отпустят домой.