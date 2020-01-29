В России выявлены первые больные коронавирусом обновлено
В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба являются гражданами Китая, сообщает ТАСС.
По словам вице-премьера, председателя штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяны Голиковой, "Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая".