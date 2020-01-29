Пашинян начал переговоры с Мишустиным с селфи

Премьер-министры России и Армении - Михаил Мишустин и Никол Пашинян - на первой двусторонней встрече, состоявшейся на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате, сделали не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи, сообщает РИА Новости.

В начале встречи Мишустин, зайдя в зал, хотел сесть за стол, однако преьер Армении напомнил о необходимости сфотографироваться и пригласил к флагам. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали, затем глава российского правительства предложил другую "диспозицию": стоя рядом на фоне флагов.

"Рядышком? Давайте", - согласился Пашинян и тут же поинтересовался: "А может, еще и селфи?".

Под смех членов обеих делегаций они сделали селфи на телефон армянского премьера.