В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса: под завалами могут находиться рабочие видео

При демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге произошло обрушение, сообщает телеканал 78.ru.

По данным источников, обрушение произошло, когда рабочие производили срез скрепляющих кровлю с железобетонным кольцом вант. В итоге после удаления десяти растяжек крыша рухнула.

К спорткомплексу направлено несколько машин скорой помощи.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу журналистам ТАСС сообщили, что под завалами могут находиться рабочие. Их точное число уточняется. На месте работают медики и спасатели.

434 просмотров