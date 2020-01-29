В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса: под завалами могут находиться рабочие видео
При демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге произошло обрушение, сообщает телеканал 78.ru.
По данным источников, обрушение произошло, когда рабочие производили срез скрепляющих кровлю с железобетонным кольцом вант. В итоге после удаления десяти растяжек крыша рухнула.
К спорткомплексу направлено несколько машин скорой помощи.
В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу журналистам ТАСС сообщили, что под завалами могут находиться рабочие. Их точное число уточняется. На месте работают медики и спасатели.