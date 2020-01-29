Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса с 00:00 1 февраля. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции.

По словам Голиковой, между РФ и КНР будут закрыты почти все воздушные маршруты, кроме регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов Китайских авиалиний в столичный аэропорт «Шереметьево».

Однако почтовые и грузовые перевозки с Китаем будут осуществляться.