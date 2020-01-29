Азербайджан и Украина подписали ряд документов фото
31 января в Киеве состоялось 12-е заседание Совместной межправительственной украинско-азербайджанской Комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Перед заседанием состоялась встреча между сопредседателями комиссии - министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием.
На встрече было отмечено, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан и переговоры с президентом Ильхамом Алиевым в декабре прошлого года заложили основу для развития украинско-азербайджанских связей на новом этапе. Было отмечено, что проведение заседания Межправительственной комиссии является одним из позитивных поворотов этого визита, и главы государств поставили перед комиссией важные задачи по расширению экономического сотрудничества.
На заседании Межправительственной комиссии была рассмотрена текущая ситуация и перспективы по энергетике, транспорту, сельскому хозяйству, туризму и инфраструктуре как сферам, представляющим интерес в экономических отношениях. Было отмечено, что в 2019 году товарооборот между Азербайджаном и Украиной составил 808 млн долларов США. В прошлом году Украина заняла 9-е место во внешнеторговом обороте нашей страны, 7-е - в импорте, 16-е - в экспорте. Экономическое сотрудничество может еще больше развиваться благодаря деятельности торговых домов в обеих странах, новым инвестиционным проектами в перспективных областях и индустриальных парках, созданию экспортоориентированных совместных предприятий.
По словам сопредседателя комиссии, министра энергетики Парвиза Шахбазова, в прошлом году основную часть экспорта Азербайджана в Украину составляла сырая нефть. “SOCAR Energy Ukraine” до сегодняшнего дня инвестировала более 304 миллионов долларов США. В этой стране функционируют более 60 АЗС и 4 нефтебазы компании. Наряду с нефтегазовой сферой, в том числе расширением деятельности SOCAR в Украине, предложения по возобновляемой энергетике и энергоэффективности, а также сотрудничество по ненефтяному сектору выступают в качестве новых потенциальных направлений наших экономических связей:
«В рамках этого визита мы в составе делегации представителей деловых кругов ознакомились с инфраструктурными проектами в Одессе и Киеве и выслушали рекомендации. Думаю, что по итогам этих обсуждений мы в дальнейшем сможем реализовать совместные инвестиционные проекты во многих сферах и еще больше укрепить наше сотрудничество. Для этого имеются политическая воля, намерение и широкие возможности. Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах, и считаю, что заседание комиссии внесет вклад в решение этих вопросов».
Подчеркнув, что до сих пор в нашу страну было инвестировано 270 млрд долларов США, министр отметил, что проводимый под руководством президента Азербайджана курс реформ также служит диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора и дальнейшему улучшению инвестиционного климата.
Сопредседатель комиссии с украинской стороны, министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что поставлена цель довести объем торгового оборота между двумя странами до 2 млрд долларов США. С этой целью важно продолжать интенсивные связи, эффективное сотрудничество компаний обеих стран по потенциальным проектам.
После обсуждений был подписан протокол по итогам заседания Межправительственной комиссии. Кроме того, были подписаны «Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и охраны окружающей среды Украины», «Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики о проведении оплачиваемых видов трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений», «Соглашение о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией (Украина) и исполнительной властью города Нахичевань Нахичеванской Автономной Республики (Азербайджанская Республика)», «Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Украины и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики», «Договор о научно-техническом сотрудничестве между Научным центром «Украинский институт вина» и Научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики».