Отдел информации 17:27

31 января в Киеве состоялось 12-е заседание Совместной межправительственной украинско-азербайджанской Комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Перед заседанием состоялась встреча между сопредседателями комиссии - министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием.

На встрече было отмечено, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан и переговоры с президентом Ильхамом Алиевым в декабре прошлого года заложили основу для развития украинско-азербайджанских связей на новом этапе. Было отмечено, что проведение заседания Межправительственной комиссии является одним из позитивных поворотов этого визита, и главы государств поставили перед комиссией важные задачи по расширению экономического сотрудничества. На заседании Межправительственной комиссии была рассмотрена текущая ситуация и перспективы по энергетике, транспорту, сельскому хозяйству, туризму и инфраструктуре как сферам, представляющим интерес в экономических отношениях. Было отмечено, что в 2019 году товарооборот между Азербайджаном и Украиной составил 808 млн долларов США. В прошлом году Украина заняла 9-е место во внешнеторговом обороте нашей страны, 7-е - в импорте, 16-е - в экспорте. Экономическое сотрудничество может еще больше развиваться благодаря деятельности торговых домов в обеих странах, новым инвестиционным проектами в перспективных областях и индустриальных парках, созданию экспортоориентированных совместных предприятий.

По словам сопредседателя комиссии, министра энергетики Парвиза Шахбазова, в прошлом году основную часть экспорта Азербайджана в Украину составляла сырая нефть. “SOCAR Energy Ukraine” до сегодняшнего дня инвестировала более 304 миллионов долларов США. В этой стране функционируют более 60 АЗС и 4 нефтебазы компании. Наряду с нефтегазовой сферой, в том числе расширением деятельности SOCAR в Украине, предложения по возобновляемой энергетике и энергоэффективности, а также сотрудничество по ненефтяному сектору выступают в качестве новых потенциальных направлений наших экономических связей: «В рамках этого визита мы в составе делегации представителей деловых кругов ознакомились с инфраструктурными проектами в Одессе и Киеве и выслушали рекомендации. Думаю, что по итогам этих обсуждений мы в дальнейшем сможем реализовать совместные инвестиционные проекты во многих сферах и еще больше укрепить наше сотрудничество. Для этого имеются политическая воля, намерение и широкие возможности. Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах, и считаю, что заседание комиссии внесет вклад в решение этих вопросов». Подчеркнув, что до сих пор в нашу страну было инвестировано 270 млрд долларов США, министр отметил, что проводимый под руководством президента Азербайджана курс реформ также служит диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора и дальнейшему улучшению инвестиционного климата.