Помпео: Иран понесет ответственность за сбитый Boeing

Иран понесет ответственность за сбитый под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины", заявил госсекретарь США Майкл Помпео на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Хочу выразить соболезнования в связи с гибелью украинцев под Тегераном. Надеюсь, Иран понесет ответственность за свои действия и за потерянные жизни украинцев", - сказал он.

В свою очередь, президент Украины заявил, что "показательным примером эффективного сотрудничества с США стала четкая и слаженная работа во время трагедии со сбитым украинским самолетом в Иране". "Я поблагодарил американских партнеров за помощь, поддержку и очень важную информацию", - сказал Зеленский.