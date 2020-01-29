Хулиганы - сын и племянники депутата вышли на свободу

Напомним, что в августе прошлого года в этом центре отдыха произошел конфликт между руководством центра и сотрудниками Министерства налогов. Владельцы центра отдыха не позволили сотрудникам Минналогов провести предусмотренную законодательством проверку. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Сын и двое племянников депутата Игбала Мамедова, арестованные за нападение на сотрудников Минналогов в центре отдыха Relax вышли на свободу. Как сообщает Qafqazinfo, решением суда все они получили условное наказание и вышли на свободу.

В совместном заявлении правоохранительных органов говорилось, что 16 августа в центре отдыха Relax планировалось проведение мероприятий по налоговому контролю. Причиной этому послужило резкое сокращение налоговых поступлений со стороны данного коммерческого учреждения.

Прибывшие в этих целях сотрудники Минналогов 16 августа столкнулись в центре отдыха с сопротивлением. Им помешали проводить свою законную деятельность.

Представившиеся должностными лицами центра отдыха люди атаковали сотрудников Минналогов и полиции и нанесли им различные телесные повреждения. Помимо этого, в служебные автомобили Минналогов были брошены камни, в результате чего они получили значительные повреждения.

По факту были задержаны Миргамид Нариманлы, Орхан Нариманлы, Пярвиз Аскеров, Фамиль Иманов, Рагим Шахвердиев и Амиль Аббасов. Им предъявлены обвинения по статьям 309.2 (Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 315.2 (Применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья) УК Азербайджана.