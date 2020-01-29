Россия и НАТО снова примирятся в Баку

На следующей неделе в Баку должна состояться встреча начальника Генштаба вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса. Об этом “Коммерсантъ” сообщили источники в структурах НАТО.

Среди возможных тем для обсуждения — готовящиеся на этот год военные учения в России и странах НАТО, а также ситуация вокруг Сирии и Афганистана.

Предыдущая встреча двух военных состоялась 10 июля 2019 года. Она также прошла в Баку. Как тогда сообщили в Минобороны РФ, Валерий Герасимов и Тод Уолтерс обсудили возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия—НАТО, обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, а также о перспективах возобновления диалога военных экспертов. Кроме того, были затронуты вопросы борьбы с терроризмом и морским пиратством, обстановка в Афганистане и Сирии.