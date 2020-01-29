В «Садарак» перестали завозить товары из Китая

В настоящее время доставка товаров из Китая в торговый центр «Садарак» остановлена. Об этом Trend заявил глава пресс-службы торгового центра Микаил Гадимов.

По словам Гадимова, сейчас не сезон китайских товаров. Основной их сезон начинается в марте-апреле. Затем с августа-сентября и вплоть до декабря китайская продукция поступает на рынок. Так как в январе в Китае отмечают лунный Новый год, в это время наблюдается спад поступления товаров из этой страны.

Глава пресс-службы отметил, что сейчас на рынке можно встретить китайские товары, но это те товары, что были доставлены в Баку еще в ноябре-декабре. Гадимов также отметил, что в настоящее время торговля идет плохо, покупателей мало.