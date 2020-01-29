Начинается процесс эвакуации азербайджанцев из Уханя

Турецкий военно-транспортный самолет вылетел в Китай, где наблюдается вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, для эвакуации 49 человек, среди которых граждане Турции, Азербайджана, Грузии и Албании, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

"Из Уханя будут вывезены 34 турецких гражданина, семь азербайджанцев, семь грузин и один албанец. Предприняты все санитарно-эпидемиологические меры для безопасной перевозки пассажиров, самолет уже вылетел из Анкары", - передает Anadolu слова Чавушоглу, находящегося с визитом в Болгарии.

По словам министра, по прилету в Турцию они будут помещены под карантин.