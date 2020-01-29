F-35 впервые купила страна Восточной Европы

Польша подписала контракт на покупку в США 32 истребителей пятого поколения F-35. О заключении соглашения сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает газета Wyborcza.

Как отмечает Stars and Stripes, это первая сделка на поставку F-35, заключенная со страной Восточной Европы.

Общая стоимость сделки составила 4,6 миллиарда долларов, один самолет обойдется Варшаве в 87 миллионов долларов. В контракт также включены обучение пилотов, поставка симуляторов и логистическая поддержка. Передача польской стороне первых истребителей намечена на 2026 год, обучение летчиков начнется в 2024-м.

Истребители F-35 имеются на вооружении таких граничащих с Россией стран, как Норвегия и Япония. Этими самолетами активно вооружаются Великобритания, частично участвующая в их производстве, ряд европейских государств, а также Израиль и Австралия.