«За последние два года проводится большое количество экзаменов по приему в адвокатуру. У нас в стране очень большой интерес к адвокатуре». Об этом журналистам заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на очередном экзамене по приему в адвокатуру.

Анар Багиров отметил, что экзамены по приему в адвокатуру организуются при совместном сотрудничестве Коллегии адвокатов и Государственного экзаменационного центра.

«В экзамене приняли участие 240 кандидатов из практически всех районов страны. Мы надеемся, что очень скоро успешно сдавшие экзамен кандидаты смогут оказывать юридическую помощь в районах их проживания. В целом внимание и забота, оказываемая адвокатуре в нашей стране, привели к тому, что сегодня к этой профессии имеется большой интерес. Эта положительная тенденция продолжается и очень радует нас», - сказал Анар Багиров.

По его словам, 135 кандидатов набрали 60 балов и более и перешли на следующий этап.

Анар Багиров подчеркнул, что экзамен транслировался в онлайн-режиме на youtube-канале Коллегии адвокатов.