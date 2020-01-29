МИД Азербайджана об отношениях с Британией после Brexit

Как известно, 31 января Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия официально выходит из ЕС, и в связи с этим начинается переходный период. За этот период предусматривается согласование и подписание соответствующего договора, регулирующего будущие отношения между сторонами, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В этой связи отмечается, что Соединенное Королевство останется в качестве стороны в рамках двусторонних соглашений между ЕС и Азербайджаном. В то же время продолжается работа в направлении согласования соответствующего договора о будущих отношениях между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Соединенным Королевством по восходящей линии, и политический диалог между двумя странами успешно продолжается. Великобритания - один из самых важных партнеров Азербайджана в энергетической сфере. В МИД выразили уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет развиваться независимо от Brexit.