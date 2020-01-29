Путин предложил помощь Си Цзиньпину Из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину и предложил помощь в ситуации со вспышкой коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Глава российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам распространение эпидемии будет остановлено.
Путин также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления всем заразившимся.