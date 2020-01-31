Airbus поймали на взятках

Европейский производитель самолетов Airbus согласился выплатить четыре миллиарда долларов в связи с обвинениями в коррупции, сообщает Reuters со ссылкой на финансового прокурора Франции Жана-Франсуа Бонера.

Компанию поймали на взятках в 16 странах мира, среди который Россия, Китай и Япония. Оштрафовать ее хотели власти США, Великобритании и Франции. Расследование продолжалось четыре года.

Из общей суммы Франция получит 2,3 миллиарда долларов, США — 582 миллиона, а Великобритания — 1,09 миллиарда. По словам Бонера, крупнейший в мире производитель гражданских самолетов также согласился на трехлетний мониторинг своей деятельности.

Выплата позволит Airbus избежать продолжения уголовного преследования. Однако пока неясно, будут ли предъявлены обвинения конкретным лицам.

Как утверждают эксперты, это антикоррупционное расследование стало крупнейшим в истории. Оно привело к почти полной замене топ-менеджмента компании и сотрудников, которые отвечали за продажи. В ходе проверок удалось вскрыть существовавшую десятилетия систему, через которую с помощью третьей стороны проводились платежи на сотни миллионов долларов каждый год.