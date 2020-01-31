Болгария отказывается от российского газа в пользу азербайджанского

К концу 2020 года болгарские власти планируют вдвое сократить закупку газа из России и начнут получать его из других источников, в том числе из Соединенных Штатов Америки. Как передает haqqin.az со ссылкой на Interfax.ru, об этом сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

«Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны», - сказала она. По ее словам, «к концу этого года 50% потребления природного газа в стране будет диверсифицировано».

В настоящий момент Болгария получает почти все голубое топливо из России, это около 3 млрд куб. газа в год. В дальнейшем Республика планирует закупать СПГ (в том числе из США), а также газ из Азербайджана по газопроводу TANAP.

Свое заявление Петкова сделала после поездки в США, где она встретилась с замминистра энергетики Штатов Марком Менезесом, помощником госсекретаря по энергетике Фрэнсисом Фэнноном, замминистра торговли Дейлом Ташарски, заместителем помощника секретаря Бюро международной безопасности и нераспространения Анн Ханцер и представителями американской СПГ-индустрии.

Как сообщил haqqin.az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхам Шабан, Болгария была полностью зависима от поставок голубого топлива из России. Нередко болгары страдали от монопольной зависимости от российских поставок, когда РФ при форс-мажорных обстоятельствах в зимний период останавливала прокачку газа в эту страну. Население Болгарии буквально замерзало. С начала 2021 году болгары будут покупать половину потребляемого газа из альтернативных источников. Примерно 1 млрд кубометров будет поставлено из Азербайджана и еще 500 млн кубометров сжиженного газа по трубопроводу Греция - Болгария, сказал он.