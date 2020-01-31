Соединенные Штаты вводят временный запрет на въезд на территорию страны для почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США, передает ТАСС.

Об этом объявил в пятницу на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

"Президент подписал указ..., который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV. В результате иностранным гражданам, за исключением непосредственных членов семей американских граждан и постоянных резидентов, побывавшим в Китае за последние 14 дней, будет отказано во въезде в США", - сказал он.