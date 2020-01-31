Российские стратегические бомбардировщики заметили у границ Канады
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады. Об этом говорится в сообщении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), размещенном в пятницу на его странице в Twitter.
"В пятницу, 31 января 2020 года, NORAD идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады", - уточняется в сообщении.
NORAD positively identified two Tu-160 Blackjack Russian Bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on Friday, Jan. 31, 2020. The Russian aircraft remained in international airspace and did not enter United States or Canadian sovereign airspace. 1/3— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 31, 2020
Глава NORAD, американский генерал Терренс О'Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады "продолжением наращивания агрессивных действий" со стороны "противников", но заверил в полной боеготовности аэрокосмической обороны Северной Америки.