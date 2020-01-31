Икрам Нур, автор haqqin.az 10:01

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в нарушении договоренностей по Сирии, предупредив, что терпение Анкары находится на исходе. По словам турецкого президента, он находится в контакте с россиянами, чтобы убедить их прекратить бомбардировки целей в Идлибе - последней провинции Сирии, которая все еще находится под контролем джихадистов и сирийской оппозиции. «Астанинский процесс умирает», - сказал Эрдоган, выступая перед журналистами 29 января вечером. «Турция, Россия и Иран должны искать способ его возродить».

А на следующий день в Анкаре более пяти часов продолжалось заседание Совета национальной безопасности, на котором, как говорится в официальном заявлении, были подтверждены «обязательства Турции принять дополнительные меры против террористических атак, которые продолжают преследовать наши силы безопасности и гражданское население в различных частях Сирии, в частности, в Идлибе». Поворот, согласитесь, несколько неожиданный. Хотя, справедливости ради нужно отметить, что претензии Анкары в основном направлены не столько на действия самой России, сколько на действия Асада и – опосредовано - Ирана. Ведь в целом Сирия уже выпала из информационной и политической повестки. Что вполне объяснимо - раздел страны уже состоялся, ни о какой такой единой и неделимой Сирии в обозримом будущем речи нет и быть не может, это теперь точно такое же несостоятельное государство, как Ливия, где внешние игроки выясняют между собой отношения руками местных прокси-структур. Соответственно, и конфликты между этими внешними системными игроками возникают тогда, когда кто-то из «местных» вдруг начинает действовать излишне самостоятельно, выходя за рамки прописанного для него сценария. Так случилось и в этот раз. Стоит напомнить, что астанинские договоренности касались раздела на оккупационные зоны провинции Идлиб и (частично) Алеппо. И негодование Эрдогана вызывают наступательные действия сирийских и иранских прокси-группировок в Идлибе.

А конкретнее – взятие ими на этой неделе города Маарет аль-Нумаан, что открывает Асаду дорогу на Саракеб, населенный пункт, находящийся на стыке стратегических шоссе М4 и М5. Захват города проводился по принципу «бомб не жалеть», и за месяц штурма его превратили в настоящий город-призрак, местами выбомбленный до состояния лунных пейзажей. Соответственно, с жертвами среди мирного населения и огромным количеством беженцев, двинувшихся к сирийско-турецкой границе, единственному безопасному для них месту. Ну а поскольку небо Сирии сегодня принадлежит российским Военно-космическим силам – то и претензии Анкары вполне понятны, без воздушной поддержки проправительственным формированиям достичь на этом направлении успеха было бы крайне затруднительно. Правда, здесь есть один нюанс – наступление ведется в зоне, которая теми самыми «умирающими» астанинскими договоренностями отведена как раз Дамаску, то есть, читай, Москве. И Турция полтора года удерживает ее, не передавая ни России, ни Асаду. Москву это откровенно раздражает. Как пояснил haqqin.az на условиях анонимности один из сотрудников российского министерства обороны, «сидящий» на сирийской тематике: «С тех пор, как мы договорились с Турцией об Идлибе, проблема отделения умеренной оппозиции от радикалов Анкарой решена не была. Прошло почти полтора года. Мы понимаем, что это нелегко - но это было обязательством турок, и мы ожидали, что его они выполнят. Мы ведь тоже не можем просто сидеть сложа руки, когда в нашей зоне существует и процветает террористическое гнездо, а сирийское правительство здесь ничего не контролирует».

13 января в Москве прошла встреча главы турецкой разведки Хакана Фидана и его сирийского коллеги генерал-майора Али Мамлука. Как стало известно позже, два руководителя спецслужб договорились о включающей в себя девять пунктов «дорожной карте» по борьбе с терроризмом. Но, по всей видимости, ни в Дамаске, ни в российской столице не сочли готовность Анкары к диалогу достаточной, а потому решили ее несколько «пришпорить». В том числе - ненароком зайти в ходе наступления Маарет аль-Нумаан и в турецкую зону оккупации, при этом фактически взяв в осаду два из двенадцати наблюдательных постов турецкой армии. В этой схватке «бульдогов под ковром», ожесточенно выгрызающих друг из друга выполнение ранее достигнутых договоренностей вот что примечательно – ни Москва, ни Анкара сейчас в конфликте между собой объективно не заинтересованы. В немалой степени потому, что, по имеющимся сведениям, российская сторона в ближайшее время рассматривает возможность поддержать позицию Турции в энергетическом соперничестве за углеводородные ресурсы в восточной части Средиземного моря. Разумеется, не за просто так, а в обмен на ряд уступок Анкары по другим направлениям, включая и ливийское.