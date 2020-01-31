Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания вышла из состава ЕС, став первой страной в истории этого объединения, покинувшей его.

Brexit состоялся ровно в 23:00 31 января по лондонскому времени.

С настоящего момента Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, у нее больше нет права голоса в блоке. В то же время, Великобритания еще 11 месяцев будет подчиняться большинству правил и законов ЕС, так как для страны наступает переходный период.

На время переходного периода Великобритания останется в европейском таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы Лондон и Брюссель смогли максимально безболезненно договориться о торговом соглашении и других важных вопросах. Окончательную свободу от ЕС Великобритания приобретет 31 декабря 2020 года.