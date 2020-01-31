США объявили режим ЧС из-за китайского коронавируса

Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар объявил режим чрезвычайной ситуации в США, где известно уже о семи случаях заражения новым типом коронавируса.

По его словам, режим ЧС вступает в силу со 2 февраля и налагает временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые могут быть источником заболевания.

В группу риска входят иностранцы, которые побывали в Китае менее двух недель назад. Считается, что именно за 14 дней вирус начинает себя проявлять.

Согласно указу президента Дональда Трампа, запрет на въезд не распространяется на американских граждан и резидентов, в также членов их семей. По возвращении из КНР они будут находиться под особым наблюдением.