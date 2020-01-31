Армения приостановила безвизовый режим с Китаем

Армения из-за распространения коронавируса приостановила безвизовый режим с Китаем. Как сообщают армянские СМИ, об этом сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Ограничение будет действовать с 1 февраля по 31 марта.

"Решение правительства связано с эпидемией коронавируса в Китае", – написал он на своей странице в Facebook.

Парламент Армении ратифицировал 10 декабря 2019 года соглашение об отмене визового режима с Китаем. Безвизовый режим вступил в силу с 19 января.