В преддверии Дня святого Валентина, приглашаем всех влюбленных провести это день в “Chenot Palace Gabala”! Это прекрасная возможность еще раз сказать о своих чувствах и побаловать себя и свою половинку оздоровительными и расслабляющими процедурами.

“Chenot Palace Health Wellness Hotel” в Габале, представляющий новую концепцию медицинского оздоровительного центра, предлагает специальное, ограниченное по времени предложение гостям, желающим очистить свой организм, улучшить состояние здоровья, получить заряд энергии и повысить жизненный тонус, создать гармонию между телом и разумом посредством наших персонализированных и эффективных методов лечения, процедур и продуктов: