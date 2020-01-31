Китай призвал не создавать панику из-за коронавируса

Китай не одобряет действия стран, которые в связи с распространением нового типа коронавируса преувеличивают напряженность ситуации и даже искусственно создают панику. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

"В эпоху глобализации для ответа на транснациональные вызовы в области общественного здравоохранения следует придерживаться объективности, усиливать коммуникацию и координацию, каждый должен играть свою конструктивную роль. Мы не одобряем действий отдельных стран, которые преувеличивают напряженность и даже создают панику", - заявил Ван И в телефонном разговоре со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Заявление по итогам разговора опубликовано на сайте МИД КНР.