В США назначили финальное голосование по импичменту Трампа

Уже 5 февраля Сенат Конгресса США поставит жирную точку в затянувшемся процессе по импичменту президента Дональда Трампа.

Так как Сенат контролируют однопартийцы Трампа республиканцы, то ни у кого не вызывает сомнений, что президент будет оправдан и сохранит свой пост.

Как ожидается, голосование начнется в среду в 16:00 по местному времени (00:00 мск, в ночь на четверг). Сенаторы выскажут мнение по обоим пунктам обвинения — злоупотребление властью и препятствование правосудию.

Объявляя дату голосования, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл подчеркнул, что конгрессмены получили достаточно сведений по делу об импичменте для принятия окончательного решения.

В ходе голосования о дате финального заседания демократы настаивали на допросе дополнительных свидетелей, в том числе экс-помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Однако Макконел отклонил это требование, напомнив о «28 тысячах страниц документов, включенных в дело в качестве доказательств».