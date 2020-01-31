Закир Гасанов открыл водолазный полигон ВМС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых объектов инфраструктуры в одной из воинских частей ВМС, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Гасанов осмотрел здания, сооружения и оборудование, имеющиеся на территории воинской части. Затем министр побывал в реконструированном учебном водолазном полигоне. Было доложено, что полигон предназначен для отработки спецназом нормативов по водолазной подготовке и навыков ведения подводного боя", - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что, понаблюдав за показательными выступлениями спецназа, Гасанов дал соответствующие указания командованию в связи с более качественным выполнением задач.