От коронавируса погибли уже 260 человек

Только за последние сутки на территории КНР погибли около 50 человек, а общее число жертв возросло с 213 до 259.

В Китае с каждым днем растет число жертв опасного коронавируса, вызвающего пневмонию. Об этом сообщил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Число зараженных за день увеличилось на тысячу человек и перевалило за 11 тыс., заболеванием охвачены почти все регионы страны.

Отмечается, что 1795 человек находятся в тяжелом состоянии, а 243 пациента смогли побороть болезнь. Подозрения на вирус есть у 17988 жителей, которые контактировали с больными.

«По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 11791 подтвержденном случае заражения пневмонией», — сообщили в госкомитете.

Большинство случаев с летальным исходом зарегистрированы в провинции Хубэй — очаге эпидемии. Здесь сообщают о 249 жертвах и 7153 зараженных.