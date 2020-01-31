Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:59

Ливийская национальная армия (LNA) объявила, что Турция развернула в столице страны, Триполи систему ПВО, а прибрежную зону патрулируют два турецких военных корабля. Кроме того, LNA сообщает, что с конца декабря турецкие военные отправили в Ливию не менее 3000 сирийских боевиков.

Прокси-война, вроде той, что ведут сейчас в Ливии внешние игроки силами местных противоборствующих сторон, всегда характеризуется волной дезинформации, обильно идущей от всех, кто в ней участвует. Ничего удивительного, в XIX веке стартовавшая, а в ХХ получившая законченные формы, а в XXI веке поднявшаяся к новым высотам практика – и аналитикам остается только вычленить, что в этой волне инсайд, а что – откровенная ложь и белый шум. Что ж, приступим. И начнем с того, что вполне ожидаемо решения Берлинской конференции о прекращении огня в Ливии так и остались на бумаге. Во всяком случае, представитель ООН в этой стране Гасан Саламе в минувший четверг именно так и заявил. Причем, основную ответственность за срыв этих решений он возложил на отряды, находящиеся в составе именно ЛНА, то есть – под командованием ренегат-фельдмаршала Халифы Хафтара. Помимо этого, в Совете Безопасности ООН разгорелся небольшой скандал после того, как представитель Ливии выступил с обвинениями в адрес Франции и ОАЭ в неоднократных нарушениях международного эмбарго на поставки вооружений противникам признанного этой организацией правительства страны, возглавляемого Фаезом Сарраджем. Были приведены доказательства того, что именно Париж поставлял Хафтару переносные ракетные комплексы Javelin. Что же до ОАЭ, то они, по заявлению ливийского дипломата, за прошлый год вообще нарушали эмбарго 11 (прописью – одиннадцать) раз, передавая ренегат-фельдмаршалу и бронетехнику, и системы ПВО, и беспилотники.

Связи с Хафтаром и поддержка его формирования вообще за прошедшие десять дней обернулись для Эмиратов скандальными разоблачениями. Причем их характер, скоординированность и глубина проработки доказательной базы вызывает желание поздравить соответствующее подразделение турецкой разведки с заметным профессиональным успехом. В середине прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что именно Абу-Даби частично оплачивает те услуги российской частной военной компании «Вагнер», которые она оказывает Халифе Хафтару. Затем – вспыхнул скандал в Судане, перешедший в протесты перед посольством ОАЭ в Хартуме и связанный с теми контрактами, которые эмиратская охранная фирма Black Shield заключала с суданцами. Согласно этим документам, опубликованным в местных соцсетях, граждан Судана вербовали для охраны больниц и торговых центров в самих Эмиратах. В итоге они оказывались в отрядах наемников в Ливии и Йемене, и таких обманутых насчитывается по всему Судану около трех тысяч человек, причем судьба примерно пятисот из них никому, включая родственников, неизвестна. С учетом вчерашнего скандала в Совбезе ООН, описанного выше, репутация Эмиратов как «миротворца» в Ливии оказалась сильно подмоченной. Но более того, ладно бы с ней, с репутацией, но теперь у Анкары появились железобетонные аргументы для расширения своего военного присутствия в Ливии. Тем, кто пытается ее в чем-то обвинить, турецкая сторона может спокойно ответить – «на себя посмотрите». И будет совершенно права, поскольку она не делает ничего такого, чего бы уже не сделали ее оппоненты в ливийском кризисе. С той лишь разницей, что они поддерживают де-юре фельдмаршала-путчиста, а Анкара – международно признанное правительство.

Поэтому сейчас Турция более откровенна в отношении своих планов в Ливии на нынешний, 2020 год: формирование объединенной учебно-боевой группы для поддержки правительства национального согласия во главе с премьер-министром Фаезом Сарраджем; создание операционного центра, который возглавит высокопоставленный военнослужащий турецкой армии в чине генерал-лейтенанта для «координации» совместных с Триполи действий; развертывание широкой программы подготовки правительственной армии и, как пик усилий, создание морской и сухопутной базы турецкой армии, ориентировочно – в столице страны и Мисурате. Для морской поддержки своих операций Турция на сегодня имеет здесь два фрегата, базирующихся в Алжире, а также подводную лодку, патрулирующую, как принято говорить, «где-то возле ливийских берегов». Естественно, в контролируемые правительством Сарраджа порты Ливии идут военные грузы. В первой половине февраля ожидается прибытие сюда подразделений коммандос, а к концу месяца ожидается и первая эскадрилья воздушной поддержки. Но все это не слишком принципиально, поскольку войну выигрывает пехота. И здесь Анкара действует нестандартно. Из официальных заявлений следует, что почву для развертывания турецкого контингента в Ливии разведка начала готовить с декабря 2019 года. Что, разумеется, может вызвать лишь скептическую улыбку. Есть все основания полагать, что к этому резидентура MIT и ее местная агентура начали готовиться как минимум на шесть месяцев раньше, примерно в июне. И, как представляется, развертывание турецких сухопутных сил здесь планируется провести в три этапа.