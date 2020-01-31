Лукашенко раскрыл Помпео особенности белорусской диктатуры

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл госсекретарю США Майку Помпео особенности белорусской диктатуры. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», — сказал Лукашенко в ходе встречи с представителем США.

Госсекретарь США прибыл в Минск 1 февраля — впервые в истории Беларуси как независимого государства. Затем Помпео направится в Казахстан и Узбекистан. Это не первый визит такого высокого уровня за последнее время: в августе страну посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.