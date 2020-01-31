В Хызы напали на пастуха и похитили 40 коз

В Хызы произошло нападение на пастуха. Как сообщает Report, неизвестный мужчина в поселке Яшма напал на Вусала Мамедова, в то время как он пас скот, и увел 40 коз.

Личность нападавшего устанавливается.

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