В Хызы напали на пастуха и похитили 40 коз
В Хызы произошло нападение на пастуха. Как сообщает Report, неизвестный мужчина в поселке Яшма напал на Вусала Мамедова, в то время как он пас скот, и увел 40 коз.
Личность нападавшего устанавливается.
В Хызы произошло нападение на пастуха. Как сообщает Report, неизвестный мужчина в поселке Яшма напал на Вусала Мамедова, в то время как он пас скот, и увел 40 коз.
Личность нападавшего устанавливается.
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