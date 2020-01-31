В Ираке снова обстреляли американскую базу

На севере Ирака под ракетный обстрел попала военная база с американским контингентом. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на армию Ирака и собственные источники.

"В пятницу пять ракет нанесли удар по военной базе в северной иракской провинции Ниневех, на которой размещаются американские военные", - говорится в сообщени.

Отмечается, что в результате обстрела не было зафиксировано человеческих потерь или материального ущерба.

"Источники в органах безопасности Мосула рассказали Xinhua, что ракеты "Катюша" разорвались в периметре воздушной базы аль-Каяра, не вызвав жертв", - говорится в материале.