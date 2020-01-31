Apple пошла на крайние меры из-за коронавируса
Корпорация Apple временно закрыла все свои торговые точки на территории материкового Китая. Пойти на крайние меры ее заставила вспышка коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление китайского отделения компании.
В нем сказано, что приостановка работы связана с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами. Магазины не будут работать с 1 по 9 февраля включительно.
До этого Apple приостановила работу своих магазинов в ряде городов Восточного Китая — Циндао, Нанкине и Фучжоу.
По состоянию на 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае у почти 12 тысяч человек во всех регионах страны. Его жертвами стали 259 человек, еще 243 были выписаны из больниц. За пределами Китая заболели более 100 человек.
О вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухань китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря. Спустя месяц ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.