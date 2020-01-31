Многомиллионное имущество Мушвига Абдуллаева пустили с молотка
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество нескольких компаний, которые связывают с главой «Интерторга» Мушвигом Абдуллаевым, пишут российские СМИ.
Российские СМИ отмечают, что Мушвиг Абдуллаев - один из самых закрытых и в то же время харизматичных ретейлеров Петербурга. Информации о его состоянии нет, но в некоторых источниках Абдуллаев представлен как миллиардер. Так, в 2017 году оборот возглавляемой им торговой сети составил около 1,5 миллиарда долларов.
Инициатором обеспечительных мер выступил Сбербанк, который 23 января подал 7 исков против компаний, связанных с разорившейся торговой сетью. Кредитная организация просит взыскать многомиллиардные задолженности по кредитам и заодно арестовать имущество и деньги на счетах.
Требования направлены против обществ с ограниченной ответственностью, «Евробизнес», «Инвестиционная строительная компания», «Невская логистика» и «Адастра». По данным открытых источников СПАРК, руководителем или учредителем первых трех компаний является Мушвиг Абдуллаев.
Сбербанк попросил арестовать земельные участки, в частности, на Софийской улице и в Шушарах. По четырем делам суд отказал в обеспечении иска, но в одном пошел навстречу. «Наложить арест на имущество, включая принадлежащее им движимое и недвижимое имущество, имущественные права, в т. ч. на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках или иных кредитных организациях, в пределах суммы 1 506 154 531,50 руб», — гласит определение суда.
«Фонтанка» пообщалась с главой «Интерторга» Абдуллаевым. Он согласился, что арестованные участки необходимо продавать, но оценил стоимость имущества выше, чем затребовал Сбербанк.
Собеседники издания подтвердили, что кредитная организация могла занизить расценки, однако реализовать активы по цене, названной владельцем, не позволит рынок.
Напомним, о проблемах в компании «Интерторг», владеющей Spar и «Семья», стало известно осенью. В петербургских магазинах сети начали пустеть полки. Покупатели заметили перебои с продуктами первой необходимости. К концу октября в отношении компании в судах накопилось исков на сумму около 1 млрд рублей. Впоследствии задолженность только увеличивалась.
Владелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев среди основных причин, из-за которых у компании образовались долги, назвал чересчур активное развитие, воровство на местах и снижение покупательской способности у людей.