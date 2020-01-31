Многомиллионное имущество Мушвига Абдуллаева пустили с молотка

Российские СМИ отмечают, что Мушвиг Абдуллаев - один из самых закрытых и в то же время харизматичных ретейлеров Петербурга. Информации о его состоянии нет, но в некоторых источниках Абдуллаев представлен как миллиардер. Так, в 2017 году оборот возглавляемой им торговой сети составил около 1,5 миллиарда долларов.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество нескольких компаний, которые связывают с главой «Интерторга» Мушвигом Абдуллаевым, пишут российские СМИ.

Инициатором обеспечительных мер выступил Сбербанк, который 23 января подал 7 исков против компаний, связанных с разорившейся торговой сетью. Кредитная организация просит взыскать многомиллиардные задолженности по кредитам и заодно арестовать имущество и деньги на счетах.

Требования направлены против обществ с ограниченной ответственностью, «Евробизнес», «Инвестиционная строительная компания», «Невская логистика» и «Адастра». По данным открытых источников СПАРК, руководителем или учредителем первых трех компаний является Мушвиг Абдуллаев.

Сбербанк попросил арестовать земельные участки, в частности, на Софийской улице и в Шушарах. По четырем делам суд отказал в обеспечении иска, но в одном пошел навстречу. «Наложить арест на имущество, включая принадлежащее им движимое и недвижимое имущество, имущественные права, в т. ч. на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках или иных кредитных организациях, в пределах суммы 1 506 154 531,50 руб», — гласит определение суда.

«Фонтанка» пообщалась с главой «Интерторга» Абдуллаевым. Он согласился, что арестованные участки необходимо продавать, но оценил стоимость имущества выше, чем затребовал Сбербанк.