В Австралии уже 12 заболевших коронавирусом

В Австралии зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом — у супружеской пары, приехавшей из китайского города Ухань.

В Минздраве страны сообщили, что пациенты, каждому из которых 60 лет, изолированы у себя дома в Южной Австралии. После получения точных анализов их поместят в одну из больниц.

По данным телеканала 7News, общее число заражений в стране достигло 12. Власти призывают не беспокоиться по поводу дальнейшего распространения вируса.

Австралийский премьер Скотт Моррисон тем временем объявил о запрете на въезд в страну всем прибывающим из Китая, за исключением собственных граждан.

Кроме того, авиакомпания Qantas приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Пекин и Шанхай с 9 февраля по 29 марта. В крупных аэропортах страны будет усилена проверка здоровья пассажиров. Гражданам Австралии, в свою очередь, рекомендовано отказаться от поездок в Китай.