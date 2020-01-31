Министерство юстиции открывает двери молодежи

По случаю «Года волонтеров» и 2 февраля – Дня азербайджанской молодежи в Министерстве юстиции состоялась встреча с более чем 100 молодыми сотрудниками, волонтерами и студентами юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), которые начнут производственную практику, сообщает АзерТАдж.

Выступивший на встрече заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев отметил, что в прошлом году около 1400 волонтеров были привлечены к волонтерской деятельности в органах юстиции, в том числе 45 человек в рамках программы «ASAN School» - в соответствующих судах. В результате эффективной работы с ними около 90 молодых волонтеров были приняты на работу на различные должности. А в настоящее время около 450 волонтеров действуют в различных структурах министерства, в том числе в аппарате.