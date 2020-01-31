Министерство юстиции открывает двери молодежи
По случаю «Года волонтеров» и 2 февраля – Дня азербайджанской молодежи в Министерстве юстиции состоялась встреча с более чем 100 молодыми сотрудниками, волонтерами и студентами юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), которые начнут производственную практику, сообщает АзерТАдж.
Выступивший на встрече заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев отметил, что в прошлом году около 1400 волонтеров были привлечены к волонтерской деятельности в органах юстиции, в том числе 45 человек в рамках программы «ASAN School» - в соответствующих судах. В результате эффективной работы с ними около 90 молодых волонтеров были приняты на работу на различные должности. А в настоящее время около 450 волонтеров действуют в различных структурах министерства, в том числе в аппарате.
В рамках объявления главой государства 2020 года в Азербайджане «Годом волонтеров» в области юстиции проводятся дополнительные мероприятия, связанные с волонтерской деятельностью, в том числе по инициативе группы молодежи было учреждено Общественное объединение «Волонтеры юстиции».
На встрече состоялась презентация объединения. Заместитель министра вручил председателю Общественного объединения свидетельство о государственной регистрации структуры.
Выступившие на мероприятии заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, декан юридического факультета БГУ Амир Алиев, член Общественного комитета при Министерстве юстиции Сахиб Мамедов и председатель организации “ASAN Könüllüləri” Сабина Джаббарова подчеркнули, что новая, грамотная, обладающая современным мировоззрением молодежь сегодня широко представлена во всех сферах жизни общества, активно участвует в волонтерском движении, отметили многовекторную деятельность Министерства юстиции в области работы с молодежью, дали волонтерам свои рекомендации.
По случаю 2 февраля – Дня азербайджанской молодежи в Музее истории юстиции министерством был создан новый уголок, отражающий мероприятия, осуществляемые в соответствии с государственной молодежной политикой. Молодые волонтеры ознакомились с музеем, в кинозале были продемонстрированы фильмы, а также фотослайды.