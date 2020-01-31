Во Франции обнаружили мертвым чеченца Мансура Старого

На севере Франции в городе Лилль найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. Об этом сообщает Telegram-канал «Чеченские новости».

По предварительным данным, тело выходца из Чечни со следами насильственной смерти нашли в номере одной из гостиниц. Утверждается, что процедура опознания уже проведена, и родные подтвердили, что убит именно Алиев.

Как сообщает La Voix Du Nord, тело мужчины обнаружил 30 января около 11:30 по местному времени один из сотрудников отеля Coq Hardi. Номер располагался на последнем этаже и был забронирован на одну ночь с 29 на 30 января. На теле были обнаружены несколько ножевых ранений, рядом лежал нож.

Полиция проводит расследование произошедшего, рассматривая версию убийства. В настоящее время сотрудники изучают место преступления для определения мотива нападения и раскрытия личности преступника. Пока официально правоохранители не называют имени и фамилии убитого.

Имран Алиев под своим псевдонимом Мансур Старый был известен обращениями на YouTube и в соцсети Facebook.