В честь Дня азербайджанской молодежи высадили сотни деревьев Акция от МИДА и ЙАП
Сегодня по совместной инициативе Государственного агентства жилищного строительства (МИДА) и Насиминского районного отделения партии «Ени Азербайджан» была проведена акция по посадке деревьев, посвященная Дню азербайджанской молодежи.
Акция была проведена на территории Ясамальского жилого комплекса, являющегося первым проектом Государственного агентства жилищного строительства.
Целью акции является приобщение молодежи к экологической культуре и сохранение окружающей среды. Кроме того, молодые люди позаботились об эльдарской сосне, оливковых деревьях и других декоративных кустах, высаженных на этой территории.