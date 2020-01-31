Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 15:46

Итак, суд в американском Сенате по импичменту президента Дональда Трампа завершен. Он не будет отстранен от должности, сможет спокойно выступить 4 февраля с традиционной речью в Конгрессе «О положении в стране» и останется в Белом доме по крайне мере до ноябрьских выборов.

Постойте, скажет информированный читатель. Но ведь конечного голосования в Сенате по поводу импичмента еще не было. Верно. Сначала предполагалось, что все закончится в пятницу, но руководители церемонии – сенатские республиканцы решили растянуть удовольствие и уже без риска оправдать своего босса, руководителя партии на следующей неделе - срок не установлен. Однако уже сейчас можно со стопроцентной уверенностью сказать, что шоу закончилось. Дело в том, что у противников президента не нашлось достаточного числа голосов, чтобы вызвать в Сенат свидетелей, которые могли бы предоставить убийственные данные против президента. За их вызов проголосовало 49 человек, против – 51. Как уже писал haqqin.az, самым главным из этих свидетелей должен был стать бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Журналистам из газеты The New York Times удалось добыть выдержки из черновиков его книги «Комната, в которой все проходило». В этих мемуарах Болтон раскрывает всю правду о том, как готовился шантаж Трампом украинского президента Владимира Зеленского. В обмен на выделение Киеву 400 миллионной военной помощи Трамп требовал предоставление ему компромата на ключевого соперника на выборах - бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Это было одной из двух статей обвинения Трампа. Другая - препятствование деятельности Конгресса - президент не шел на сотрудничество с законодателями, не предоставил им необходимых документов, которые они требовали, и всем своим видом демонстрировал полное презрение ко второй ветви власти.

Казалось бы, для объективного рассмотрения дела было совершенно необходимо вызвать в сенат Болтона. Но большинство сенаторов - республиканцев отказалось это делать. За вызов свидетелей проголосовали лишь сенатор Митт Ромни, бывший президентский кандидат, да его коллега из штата Мэн Сьюзан Коллинз. Ромни изначально был довольно критически настроен по отношению к Трампу, Коллинз, которую в этом году ждет переизбрание, явно стремилась завоевать голоса левых в преимущественно демократическом штате. Но они не дали демократам большинства голосов, чтобы продолжить процесс политического суда над Трампом. Еще один сенатор-республиканец, Ламар Александер, на которого надеялись демократы, вообще выступил с парадоксальным заявлением, которое может войти в историю. Он сказал, что поведение Трампа (в истории с Украиной) было «неподобающим», но тем не менее оно на заслуживает такого тяжелого наказания, как импичмент. Ламар умыл руки, предоставив решать вопрос о «неподобающем поведении» лидера американцам на выборах в ноябре. Но наибольшее удивление вызвали на суде защитники Трампа из Белого дома, в частности, Алан Дершовиц, профессор права из Гарварда, который считается в Америке известным и блестящим юристом. Вот дословно то, что он сказал сенаторам в отношении импичмента: «Если президент делает что-то, что должно помочь ему добиться переизбрания в интересах общества (давление на Зеленского), это не может рассматриваться как сделка, как деяние, которое привело бы к импичменту». Президент, продолжил дальше Дершовиц, говорит: «Я хочу быть переизбранным. Я великий президент. Я самый великий президент, который существовал когда-либо. И если меня не переизберут, это нанесет непоправимый ущерб национальным интересам». Процитировав президента, Дершовиц приходит к выводу, что импичмент ему объявлять противозаконно лишь потому что тот хочет еще 4 года быть президентом Америки.