Ильхам Алиев выразил соболезнования лидеру Китая
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с погибшими от коронавируса, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с погибшими от коронавируса, сообщает АзерТАдж.
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