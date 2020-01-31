Главарь так называемой «прушковской мафиии», которая наводила страх на поляков и проезжавших через территорию Польши иностранцев, Анджей З. откровенно сказал в интервью журналисту-расследователю, что он за свое помилование просто заплатил потребованные деньги, использовав человеческую алчность.

Шокирующее заявление бывшего знаменитого в 90-х годах в Польше гангстера по кличке Словик (соловей — пер.авт.) опубликовано только что в книге журналиста Януша Шостака.

Приговоренный к длительному сроку заключения он таким образом был помилован тогдашним президентом Лехом Валенсой.

Подробнее бывший бандит в книге говорит о закулисье сделки так:

«Мне было предложено воспользоваться законным правом на помилование со стороны тогдашнего президента Польши Леха Валенсы. И я просто воспользовался предложением, точнее говоря, просто выкупил себя. (…) Заплатил потребованные деньги и получил соответствующий документ. Использовал человеческую алчность и просто купил акт помилования».

Автор книжки, услышав такие сенсационные признания, обратился к экс-президенту Валенсе, чтобы узнать его ответ и версию тех событий. На вопросы журналиста Лех Валенса утверждает:

«Не знаю Словика… Во время помилования Анджея З., он был птенчиком, а не Словиком (соловьем), еще только примеривался к гангстерству. Если бы я знал, что птенчик превратится в Словика, я бы задушил его в зародыше».

Собственно, эти слова бывшего президента нисколько не позволяют судить о том, что выкуп помилования не состоялся. Потому острый вопрос повис в воздухе.

Сам акт был подписан Валенсой по воспоминаниям Словика в 1993 году, и взятку в 150 тысяч злотых (по нынешнему курсу примерно 36 тысяч евро — прим.авт.) получили два чиновника из канцелярии президента Мечислав Ваховски и Лех Фаландыш.

Пока что реакции со стороны предполагаемых фигурантов этого скандального дела не поступало.

Януш Шостак является не только журналистом по расследованиям, редактором журнала криминальной тематики «Reporter», его фонд «Na Tropie» занимается поиском пропавших людей и помощью жертвам уголовных преступлений.

Фигура экс-президента Валенсы в последнее время уже не раз становилась мишенью для обвинений в сотрудничестве со службой безопасности в годы, когда электрик с Гданьской судоферфи уже был лидером движения «Солидарность».

Эти обвинения он так и не смог опровергнуть в суде. Потому Нобелевский лауреат, как правило, пытается как можно резче выступать в прессе, переводя стрелки и обвиняя во многих бедах страны правящие круги Польши, открыто вступая в конфронтацию с бывшими коллегами по «Солидарности», находящимися сегодня у руля власти.

Вероятно, мы еще дождемся развития событий вокруг этого скандального откровения бывшего мафиози.