Azersun Holding присоединился к социальной кампании, посвященной Дню молодежи

Группа компаний Azersun Holding присоединилась к кампании «Привет солдату», начатой Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана 17 января. В рамках кампании, которая продлится до 2 февраля - Дня Молодежи, сотрудники предприятий, входящих в Azersun Holding, передав привет солдатам, демонстрировали солидарность с личным составом наших Вооруженных Сил. Таким образом, фотографии с хэштегами #esgeresalam #dovletqacqinkom размещаются в социальных сетях и объединяют наше общество вокруг идеи патриотизма.

Azersun Holding, который играет исключительную роль в обеспечении занятости населения в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов, всегда уделяет внимание молодежи страны. Группа компаний, которая всегда поддерживает проекты, реализуемые в нашей стране с точки зрения развития карьеры и занятости молодежи, тесно сотрудничает с различными университетами Азербайджана. В рамках сотрудничества реализуются различные проекты, направленные на привлечение студентов к профессиональному развитию, инновациям и предпринимательству, при этом молодежь вступает в программы стажировок в Azersun Holding, а затем трудоустраивается. Хорошим примером этого является большое количество молодых людей, которые работают в группе компаний. Так, работники Azersun Holding в возрасте 17-35 лет составляют 63,29%. 47,80% сотрудников компании - молодые люди в возрасте от 17 до 29 лет. Это означает, что более половины сотрудников Группы компаний – молодые люди.

Поддержка образования и молодежи является приоритетным направлением деятельности Azersun Holding и компания будет продолжать предпринимать важные шаги в направлении занятости молодежи.