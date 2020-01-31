Суть дела такова. 23 января 2019 года Иехуда Йосеф Адлер, его жена Дженни Адлер и 19-месячная дочка должны были лететь из Майами до Детройта в США. Пара в заявлении американскому медиа утверждала, что пилот с самого начала вел себя по отношению к ним неприлично и их унижал.

Семья Адлеров подала в суд на компанию American Airlines за дискриминацию на религиозной почве. Дело касается произошедшего в январе прошлого года события, когда семья с малолетним ребенком была высажена из самолета, а пилот объяснил свои действия тем, что якобы от пассажиров пахло неприятным запахом.

«Когда мы вошли в самолет, я попросил о стюардессу о наушниках», добавив, что он понял все предложения авиакомпании об услугах, в том числе, о наушниках, сказал глава семьи. Во время его разговора с одной из сотрудниц экипажа, в него вмешался пилот, который вдруг сообщил, что экипаж не располагает такими вещами, как наушники. Пассажиры семьи Адлер, якобы, игнорировали его слова и заняли свои места в самолете.

Через несколько минут к семье подошла стюардесса и сообщила, что «произошла аварийная ситуация» и они должны покинуть борт. После того, как они вышли из самолета, женщина сообщила, что пилот попросил их покинуть самолет из-за неприятного запаха от их тел. По словам семейной пары, она обратила оскорбительное и унизительное внимание на то, что якобы, «ортодоксальные евреи моются один раз в неделю».

Семья Адлеров, которые являются ортодоксальными евреями, заявили, что именно в этот день они принимали душ и, покидая самолет, были отчаянно осрамленными.

Какое-то время он ходили по терминалу аэропорта и спрашивали случайных людей, пахнет ли от них. Около 20 человек сказали, что нет. В заявлении семьи Адлер к авиакомпании было требование вернуть им багаж. Однако, это не имело последствий. Их сумки, с детской коляской, памперсами и детским креслом улетел в Детройт.

Что говорят авиаперевозчики? Очень просто: якобы семья Адлер была выгнана с борта самолета именно из-за неприятного запаха. По мнению членов экипажа, на это обращали внимание не только они, но и пассажиры этого рейса. Авиакомпания при этом, не признавая своей вины, сообщила, что она гарантировала еврейской семье, снятой с рейса, пребывание в отеле, питание и билеты на другой рейс, который вылетал на следующий день рано утром по тому же маршруту.

Компания в своем сообщении объявила, что это случай не имеет отношения к деликатной ситуации, которая связана с религиозной составляющей семьи Адлер.

Тем не менее, случай — вопиющий, который вновь поднимает вопрос об антисемитизме в XXI веке, даже в такой, казалось бы, благополучной стране, как Соединенные Штаты Америки.

Это особенно остро звучит эта история на фоне недавних мероприятий в Европе, в Аушвитце, посвященным 75-летию освобождению узников нацистских концлагерей. Именно здесь звучали призывы не допустить повторения страшной трагедии ХХ века.

Однако призывы, по всей видимости, пока остаются гласом вопиющего в пустыне.

И не факт, что кто-то завтра не запретит мусульманам или буддистам лететь на самолете туда, куда им надо...