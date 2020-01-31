Десять послов собрались в Риге, чтобы обсудить Азербайджан наша корреспонденция
В Риге в рамках Дипломатического бизнес-клуба состоялась встреча дипломатов и бизнесменов, организованная по инициативе посла Республики Азербайджан Джаваншира Ахундова. В ней участвовали послы России, Китая, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Турции, Молдовы, Японии, представители посольств Украины и Великобритании. Темой мероприятия были три основных направления развития инфраструктуры Азербайджана — транспорт, энергетика и индустриальные технопарки.Важно, что присутствовали послы не только Евросоюза, СНГ, но и других стран, важных для Азербайджана.
Азербайджанский посол презентовал присутствующим достижения страны в этих сферах, рассказал о перспективах развития. Он подчеркнул стратегически важное расположение Азербайджана на перекрестке транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, рассказал о грандиозном, уже реализованном историческом железнодорожном проекте Баку-Тбилиси-Карс. Перевозка грузов по этой артерии на первом этапе составила 5 миллионов тонн, а на следующем планируется достичь цифры уже в 17 миллионов и более. По замыслу трех основных участников проекта — Азербайджана, Грузии и Турции эта трасса становится частью нового Великого Шелкового пути. И выгоду от него получат не только они, но и Китай, Казахстан, Узбекистан, другие страны Центральной Азии. Первый грузовой поезд из Китая (Сиань) до Праги отправился в ноябре прошлого года и через Стамбульский Мраморный тоннель под проливом Босфор достиг Праги уже 6 ноября.
Господин Дж.Ахундов напомнил и о транспортном коридоре Север-Юг, 7200-километровом мульти-модальной сети, состоящей из морских и сухопутных дорог. Задача этого важного направления, с которым связан Азербайджан, перевозить грузы в двух направлениях из Индии, Ирана, Пакистана, Азербайджана и России. Транспортный коридор связывает индийский мегаполис Мумбаи с Москвой посредством двух южных иранских портов Бендер-Аббас и Чехбехар на берегах Персидского и Оманского заливов и Баку. Этот маршрут дает возможность экономить до 40 процентов времени доставки грузов до цели.
В 65 километрах от столицы Азербайджана строится новый порт Алят, который позволить снизить нагрузку на Бакинский порт и упростить перевалку грузов. Скоро откроется 6-полосная автомагистраль на город Астара в Азербайджане, что ускорит перемещение товаров и сырьевых материалов, а также контейнеров. Кстати, заметил посол, за годы независимости в Азербайджане построены 16 тысяч километров автодорог. Страна накопила 51 миллиард золотовалютных резервов.
Для стран Балтии актуальна тема демографии. Внимание присутствующих было привлечено к цифрам рождаемости в этой закавказской стране: ежегодно количество маленьких граждан Азербайджана вырастает на 100 тысяч.
Природные ресурсы позволяют республике уверенно смотреть в будущее — разведанные запасы газа на двух газовых месторождения на Каспии составляют 2 триллиона кубометров газа.
Трубопроводы, которые строятся Азербайджаном совместно с соседями по региону, дают стране удобный энергетический маневр. Например, по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан сырье поставляется в турецкий порт на берегу Средиземного моря. Ежедневно по трубе перекачивается 1,2 миллиона баррелей сырой нефти. Так называемый Южный газовый коридор — это возможность поставок газа в страны Южной, Центральной и Западной Европы. И Азербайджан во всех этих проектах — серьезный игрок.
Касаясь развития парков высоких технологий, Дж. Ахундов рассказал о реалиях и перспективах. Всего их в Республике Азербайджан — семь. Это Сумгаитский химический индустриальный парк, Индустриальный парк Балаханы, Минечавирский индустриальный парк, Карадагский индустриальный парк, Индустриальный парк Пирралахи, Нефтчалинская индустриальная зона, Массалинский индустриальный парк. Кроме того, в порту Алят создается свободная экономическая зона, в которую в первые несколько лет будет вложено 1 миллиард долларов. Это должно привлечь в страну инвестиции, создать новые рабочие места, помочь развитию не только страны, но и региона.
Как сообщил посол Республики Азербайджан, его страна очень успешно шла вперед в экономике в 2019 году. Всемирный банк включил ее в список 20 наиболее преобразующихся стран. Безработица в Азербайджане составляет 4,9 процента, что составляет самый низкий рейтинг в регионе. Иностранные инвестиции продолжали расти, достигнув цифры в 13,5 миллиарда долларов.
По мнению специалистов Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 10-е место по долговременной стратегии правительства в сфере экономики. В прогнозах политической стабильности правительства — 11-е место.
Все данные свидетельствуют, что позитивное движение вперед — результат взвешенной внутренней и внешней политики и хорошие перспективы роста благосостояния населения.