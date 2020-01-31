В Риге в рамках Дипломатического бизнес-клуба состоялась встреча дипломатов и бизнесменов, организованная по инициативе посла Республики Азербайджан Джаваншира Ахундова. В ней участвовали послы России, Китая, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Турции, Молдовы, Японии, представители посольств Украины и Великобритании. Темой мероприятия были три основных направления развития инфраструктуры Азербайджана — транспорт, энергетика и индустриальные технопарки. Важно, что присутствовали послы не только Евросоюза, СНГ, но и других стран, важных для Азербайджана.

Азербайджанский посол презентовал присутствующим достижения страны в этих сферах, рассказал о перспективах развития. Он подчеркнул стратегически важное расположение Азербайджана на перекрестке транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, рассказал о грандиозном, уже реализованном историческом железнодорожном проекте Баку-Тбилиси-Карс. Перевозка грузов по этой артерии на первом этапе составила 5 миллионов тонн, а на следующем планируется достичь цифры уже в 17 миллионов и более. По замыслу трех основных участников проекта — Азербайджана, Грузии и Турции эта трасса становится частью нового Великого Шелкового пути. И выгоду от него получат не только они, но и Китай, Казахстан, Узбекистан, другие страны Центральной Азии. Первый грузовой поезд из Китая (Сиань) до Праги отправился в ноябре прошлого года и через Стамбульский Мраморный тоннель под проливом Босфор достиг Праги уже 6 ноября.

Господин Дж.Ахундов напомнил и о транспортном коридоре Север-Юг, 7200-километровом мульти-модальной сети, состоящей из морских и сухопутных дорог. Задача этого важного направления, с которым связан Азербайджан, перевозить грузы в двух направлениях из Индии, Ирана, Пакистана, Азербайджана и России. Транспортный коридор связывает индийский мегаполис Мумбаи с Москвой посредством двух южных иранских портов Бендер-Аббас и Чехбехар на берегах Персидского и Оманского заливов и Баку. Этот маршрут дает возможность экономить до 40 процентов времени доставки грузов до цели.

В 65 километрах от столицы Азербайджана строится новый порт Алят, который позволить снизить нагрузку на Бакинский порт и упростить перевалку грузов. Скоро откроется 6-полосная автомагистраль на город Астара в Азербайджане, что ускорит перемещение товаров и сырьевых материалов, а также контейнеров. Кстати, заметил посол, за годы независимости в Азербайджане построены 16 тысяч километров автодорог. Страна накопила 51 миллиард золотовалютных резервов.