Лукашенко назвал приезд Помпео в Минск риском

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за приезд в Минск несмотря на риск. В начале встречи глава государства заметил, что искренне рад визиту, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко назвал Помпео «одним из архитекторов современной политики США». По его мнению, визит важен на фоне разного рода непониманий между странами, и теперь госсекретарь может лично увидеть происходящее в Беларуси.

«Вы рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее, мало, и так далее», — сказал президент. Он также пошутил, что белорусская диктатура отличается от всех прочих тем, что в субботу и воскресенье вся страна отдыхает, а президент работает.